SOS PER TEO, IL BEL GATTONE È SCOMPARSO A MONSERRATO AL VIA LE RICERCHE. Teo è un gattone di 4 anni, castrato e attestato, si è perso il 19 dicembre intorno alle ore 12.00.Viveva in un condominio in via Deroma a Monserrato. Chiunque l’abbia visto può contattare Laura al numero 339 268 6352 oppure Nella al numero 3381340054. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”. Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

L'articolo Sos per Teo, gatto scomparso da Monserrato: chi l’ha visto? proviene da Casteddu On line.