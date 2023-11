Sos per Serafina, vittima di abbandono: salviamola

SALVIAMO SERAFINA.

VITTIMA DI ABBANDONO LA DOLCISSIMA SERAFINA CERCA L’ AMORE DI UNA FAMIGLIA.

SI CERCA CON LA MASSIMA URGENZA PERCHÈ VIVE NEI PRESSI DI UNA STRADA AD ALTO RISCHIO INVESTIMENTO.

Chi mi vuole adottare?

Mi chiamo Serafina,sono stata abbandonata in un terreno a Monserrato quando avevo circa tre mesi.Una mamma umana si è presa cura di me e mi ha fatto anche sterilizzare.Vorrei tanto trovare una famiglia umana perché ho tanto amore da dare e da ricevere.Adesso ho circa sette mesi e vivo in un terreno a Monserrato purtroppo confinante con una strada piuttosto trafficata.Sono molto dolce,buona e coccolona ma non ho il senso del pericolo,per cui spesso sto in mezzo alla strada rischiando di essere investita.Oltre a questo,da un po’ di tempo,sono arrivati dei gatti adulti che si comportano in modo aggressivo con me. Io mi spavento e spesso non riesco a mangiare il cibo che mi danno.La mia mamma umana sarebbe felice di vedermi al sicuro in una casa che mi dia tanto amore.

Contattate la redazione di radio zampetta sarda al

348 0941 632.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

