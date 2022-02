Sos per salvare una gattina ai limiti della sopravvivenza a Sestu

Purtroppo il degrado e lo stato di denutrizione in cui vivono, anzi meglio dire sopravvivono, i poveri gatti, ne è prova dalla foto di questa, presumibilmente gattina femmina. Si trova in un evidente ed importante stato di denutrizione, visto che rovistano tra gli avanzi dei compattatori, sottosviluppata, un occhio probabilmente è cieco, mentre l’altro con evidente scolo. Stesso discorso per quanto riguarda il naso, visto che la gattina è molto raffreddata, e cerca calore sempre al sole durante le ore di punta, coricata su un letto di foglie. Ultimamente una volontaria le porta del cibo, ma non si può occupare anche di questo ennesimo dramma per via di altre emergenze.

Chiediamo aiuto per recuperare e catturare la gattina, stallarla, farla visitare e curare.Per chi volesse intervenire, chiediamo di contattare la redazione di Radio Zampetta Sarda o il348 0941 632.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.