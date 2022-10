Sos per la trovatella Nerina, smarrita a Quartu: “Aiutateci a farla tornare a casa”

SOS PER NERINA, SCOMPARSA A QUARTU. L’appello di Stefania per ritrovare la sua gattina. “Nerina manca da circa 4 giorni, non è mai capitato al massimo due giorni .. Zona via Nenni,via Palestrina È una trovatella, ha la mandibola storta perché era stata investita. Info Stefania 3475013462 Grazie “

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove