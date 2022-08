Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

“L’abbiamo portata a fare una visita di controllo, siamo in attesa dei referti. Pira è dolcissima, va d’accordo con i suoi simili e con l’umano. Chi fosse interessato può contattarci con una mail all’ indirizzo: cQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattare la redazione di Radio Zampetta Sarda al +393480941632″.

Sos per Pira, abbandonata con la morte del pastore, cerca stallo o adozione. Chi lancia l’appello è il comandante provinciale Mura delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente: “È una vera emergenza, purtroppo non abbiamo lo spazio per tenerla in un ambiente migliore di dove è adesso, ossia nelle campagne di Mara. Chiediamo la collaborazione a chi può offrire uno stallo, o ancora meglio una famiglia con un’ adozione del cuore”.

