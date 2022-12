Sos per Krusty a Radio Zampetta Sarda: “Offriamo una ricompensa”

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER KRUSTY, SCOMPARSO DA MARRITZA SORSO.

RICOMPENSA A CHI LO RIPORTA A CASA.

L’ appello accorato di Francesca Togni per ritrovare il suo adorato Krusty, scomparso da 1 mese:

“Krusty, maschio intero, 8 anni, scappato da Marritza Sorso (SS) il 22/11/22, é la prima volta che fugge ed è lontano da casa, taglia piccola, pelo focato lunghezza media, senza collare ma ha il microchip, docile e molto socievole. Dopo più di un mese di estenuanti ricerche ma nessun riscontro , solo segnalazioni in cui non è lui, pensiamo possa esser stato preso da qualcuno che nn abbia pensato di far controllare la presenza del chip.

se lo vedete chiamate 3290859090 Grazie

numero chip: 380260010102422

OFFRIAMO RICOMPENSA ” OFFRIAMO RICOMPENSA

