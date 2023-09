Sos per Gavina e Eleonora, se separate non mangiano: si cerca adozione di coppia

ADOZIONE DI COPPIA: “MAMMA GATTA E CUCCIOLA VENGONO SEPARATE, MA SMETTONO DI MANGIARE.”

Una storia che radio zampetta sarda sta vivendo direttamente è quella di mamma gatta Gavina e della figlioletta Eleonora.

La storia del recupero è straziante, ma ancor di più lo è il proseguo di questa storia che desideriamo abbia un lieto fine.

Recuperate in condizioni estreme, di tutta la cucciolata è sopravvissuta solo Eleonora, gli altri sono morti di stenti perché mamma Gavina non aveva il latte per il nutrimento dei suoi cuccioli.

Sono state recuperate in forte stato di deperimento ma grazie alle amorevoli cure della volontaria si sono riprese, oggi stanno benissimo e sono pronte per iniziare una nuove vita.

È giunta richiesta di adozione per la figlioletta Eleonora, del resto chissà perché quando si deve regalare una casa a un gatto adulto le possibilità di riducono drasticamente, le abbiamo a malincuore separate, ma da quel momento sia Eleonora che Gavina hanno smesso di mangiare, di giocare e piangevano gran parte della giornata.

Le abbiamo ricongiunte e da quel momento hanno ripreso a mangiare, a giocare e a dormire abbracciate.

La voglia di vivere le ha avvolte in un magico abbraccio.

Per questo motivo cerchiamo adozione di coppia, la mammina Gavina è giovane neanche 1 anno e verrà affidata sterilizzata, la figlioletta ha circa 50 giorni e cerca conforto nella suzione nonostante Gavina non abbia il latte.

Tutte la info alla redazione di radio zampetta sarda con un primo messaggio whatsapp al 348 0941 632

Si trovano a Quartu e potete venire a conoscerle di persona.