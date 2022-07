Sos per Biondo, scomparso nel nulla nel cantiere di via San Paolo a Cagliari

RADIO ZAMPETTA SARDA:” SOS PER BIONDO, SCOMPARSO NEL NULLA DA VIA SAN PAOLO A CAGLIARI “. L’ appello della volontaria Kira:

“Biondo da martedì scorso è sparito dal centro dove hanno iniziato i lavori per i nuovi campi sportivi in via San Paolo a Cagliari. L’assurdo è che non c’è più traccia di lui, credo e non solo io che sia stato portato via, anche se gli operai dicono che sia scappato.Una educatrice cinofilo che conosce Biondo, trova assurdo che fuggisse dalle ruspe.Indossava al momento della scomparsa un collare rosso con le Borchie e uno bianco antiparassitario.Per qualsiasi segnalazione contattate il 3791713563.”

