Sos gattini, c’è bisogno di aiuto per 9 cuccioli di pochi giorni

L' appello della volontaria Antonella per recuperare 9 gattini in condizioni critiche. C'è bisogno di aiuto, si trovano a Cagliari avranno circa 50 giorni. Erano 11, due hanno trovato stallo Per piacere aiutatemi basterebbe un gattino a testa per poterli salvare da morte certa. Info +39 335 146 7414 Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda". Messaggi Casteddu online 380 747 6085