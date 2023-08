Sos di una turista olandese da Cala Gonone: "C'è un gattino ferito, aiutateci a prenderlo"

SOS DI UNA TURISTA OLANDESE DA CALA GONONE PER CURARE UN PICCOLO GATTINO CON UNA FERITA PROFONDA SUL DORSO:” AIUTATE A PRENDERLO!”

Segue l’ appello di Leonoor: C’è un gatto rosso a Cala Gonone che ha una profonda ferita sulla schiena e non sono riuscita a prenderlo. Ho lasciato Cala Gonone, sarei eternamente grata se qualcuno possa provare a prenderlo, io coprirò volentieri tutti i costi. Posso anche inviare una gabbia trappola se c’è la necessità. Il micino potete trovarlo tutte le sere alla Conchiglia in cerca di cibo ai tavoli all’aperto. Per favore fatemi sapere se avete bisogno di ulteriori informazioni. Grazie mille Caterina volontaria della zona necessità di rinforzi per poter stanare il gattino che pare sia nascosto sotto una pedana a ridosso degli scogli del ristorante la Conchiglia. Se lo vedete contattate subito Caterina che lo recupera.

Con una ferita così il gattino ha le ore contate.

Info Caterina +39 340 554 5606

