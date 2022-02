Coinvolti il Comune di Cagliari, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari. Il GrIG auspica rapidi accertamenti e, soprattutto, la pronta sostituzione degli alberi, fondamentali a fini ambientali e sanitari in una zona urbana congestionata dal traffico veicolare.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico, ricevute varie segnalazioni, ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare la legittimità dei tagli in via Italia e la previsione dell’eventuale sostituzione degli alberi.

