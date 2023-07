Sos dal parco di San Michele a Cagliari: "Fateci entrare per potere sfamare i gatti"

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA DAL PARCO SAN MICHELE DI CAGLIARI:” VIETATO L’ ACCESSO ALLE VOLONTARIE PER SFAMARE I GATTI.”

Dal parco San Michele di Cagliari, la volontaria Giuliana chiede con la massima urgenza di essere autorizzata ad accedere al parco per portare il cibo ai gatti.

Il Parco è stato chiuso a seguito di un incendio verificatosi Mercoledì scorso.

Segue l’ appello della volontaria:

” Mi chiamo Giuliana Deligia, sono la volontaria che segue da 20 anni la colonia felina regolarmente censita, del parco San Michele a Cagliari.

Mercoledì scorso si è verificato un incendio, di conseguenza hanno chiuso il parco impedendoci di entrare per dare da mangiare ai gatti.

Chiediamo URGENTEMENTE IL PERMESSO DI POTER ACCEDERE Accordandoci CON QUALCHE RESPONSABILE, attendo una risposta IMMEDIATA.”

Per qualsiasi comunicazione mi potete contattare al 3791108597