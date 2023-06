Sos dal canile di Cagliari, troppi abbandoni e i box sono al completo

SOS DAL CANILE DI CAGLIARI:” NON ABBANDONATE, NON ABBIAMO PIÙ BOX DISPONIBILI.” Troppi gli abbandoni e i recuperi, dal canile di via Po la comunicazione che sono al completo. Vi invitiamo a visionare il sito del canile per poter fare una prima conoscenza dei cani in cerca di adozione. Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili del portale istituzionale. Gli orari di ricevimento per le adozioni sono: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30 della mattina. Si invitano gli interessati a fissare preventivamente un appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonando al numero 070.677 8115. Oggi vi proponiamo questo cucciolo di 2 mesi futura taglia media, vittima di abbandono.

Fonte: Casteddu on line