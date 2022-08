Tre giovanissimi escursionisti sono stati salvati dai soccorsi partiti da Cagliari dopo essere rimasti bloccati in un sentiero. L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna per il recupero di un ragazzo con sospetto trauma al ginocchio si è concluso nel primo pomeriggio.

Alle 12 circa è stata allertata la centrale operativa di Cagliari attraverso il 118 e di conseguenza è stato attivato il turno in guardia attiva di Cagliari con cinque tecnici, per il recupero di tre escursionisti, di cui uno con sospetto trauma al ginocchio, in località Bacu Arrodas, nel territorio del comune di Muravera. I tre ragazzi si trovavano in un punto particolarmente impervio a causa della strada dissestata e della fitta vegetazione.

E’ stato necessario procedere con la pulizia del sentiero per aprire i varchi e permettere ai tecnici il passaggio con la barella in sicurezza. L’infortunato, M. U., 16 anni, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in barella con la tecnica della portantina e consegnato al personale del 118 della che lo ha preso in carico per accompagnarlo nella struttura ospedaliera più vicina.

