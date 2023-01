Sos da Sennori a Radio Zampetta Sarda: “Smarrita una gatta, si offre ricompensa”

SOS A SENNORI, SMARRITA GATTA. RICOMPENSA A CHI LA RITROVA.

Smarrita gattina a Sennori,

Zona montixeddu , via M.luther king

Il 4 gennaio, in un attimo di distrazione, è molto spaventata in quanto non è nata lì ed era stata data in adozione.

Offriamo ricompensa di 200 euro a chi la riporta.

Sono disperata e chiedo tanto aiuto.

Chiamare al 3351622334 Marcella

