Sos da Pirri a Radio Zampetta Sarda: qualcuno riconosce questo gattone?

SOS A PIRRI:” GATTO DI 5 MESI IN VIA DELLA RESISTENZA, DI CHI È?”

SI CERCANO PROPRIETARI O UNA FAMIGLIA PER L’ ADOZIONE.

L’ appello di Irene per un gatto di circa 5/6 mesi che staziona nella veranda di casa sua, a Pirri in via della Resistenza.

È un gatto domestico non sterilizzato. Non puo tenerlo, se qualcuno l’ha perso puo’ contattare il 3809043527

Si prende in considerazione adozione se non si presentano eventuali proprietari.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.