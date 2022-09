Sos da Marrubiu a Radio Zampetta Sarda: Diamante è sparita, aiutiamola

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA DA MARRUBIU PER LO SMARRIMENTO DI DIAMANTE

Diamante

Bassotta tigrata si è smarrita a Marrubiu (Oristano Sardegna)

Priva di collare, microchippata e non sterilizzata.

Nonostante le ricerche notte e giorno

Nonostante il passaparola, di lei nessuna traccia.

È stata anche messa una ricompensa.

Per qualsiasi avvistamento chiamate Andrea Piras 3924430991

Potrebbe essere anche stata spostata dal proprio comune da qualche passante.

È gradita qualsiasi segnalazione, si chiede la massima collaborazione e condivisione, grazie.

