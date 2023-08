Sos da Geremeas, è scomparso il gatto Coco: "Aiutateci a trovarlo"

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA; SCOMPARSO COCO A GEREMEAS AL CALASERENA VILLAGE IL 27 LUGLIO.

CONDIVIDIAMO TUTTI.

Coco è scomparso il 27 luglio 2023 dentro il Calaserena Village Geremeas(CA).

Coco è un gatto domestico di 2 anni, castrato e col microchip, tigrato nero e marrone, collo bianco, zampe anteriori bianche a metà, zampe posteriori tutte bianche , coda lunga e cuscinetti rosa.

Al momento della scomparsa indossava anche collarino con gps e medaglietta con nome e mio numero telefono 3496362650

È stato avvistato il 13/08 al ristorante “Il Gusto” accanto alla receptionist Calaserena.

Stesso posto del precedente avvistamento dell’ 8/8, ma sono ancora da verificare.

L’ appello è rivolto agli addetti e ospiti Calaserena, ai villeggianti di Geremeas2, Geremeas Country Club e Geremeas Residence.

Cercate di avvicinarlo e prenderlo, è affamato e impaurito.

Per qualsiasi avvistamento contattate il

3496362650

AIUTATEMI A RIPORTARLO A CASA!!

