Sos da Capoterra a Radio Zampetta Sarda per salvare Briciola

SOS DA CAPOTERRA PER SALVARE BRICIOLA, L’ APPELLO DI TATINA SIMY A RADIO ZAMPETTA:

“Sono Tatina Simy, una volontaria che opera nel privato a Capoterra. Vivo con una modesta pensioncina, quel poco che percepisco lo divido con i tanti randagini che curo da anni. Tutti i giorni devo fare i conti per sbarcare il lunario. Nonostante le mie risorse siano poche e la mia salute abbastanza compromessa, sono contenta di occuparmi dei miei gatti randagini, sono la forza che mi danno ogni giorno di andare avanti. Oggi chiedo aiuto per Briciola la gattina che ho deciso di tenere, ha solo pochi mesi e ha necessità costante di cure e visite per un problema neurologico.

Ha bisogno di un farmaco un po’ costoso, oltre a tutti gli esami che dovrà sottoporsi.

Ho aperto una raccolta fondi, per informazioni e accertamenti potete contattarmi al +39 320 933 5143

Vi metterò direttamente in contatto con lo specialista che la sta curando.

Per una donazione :

“Banco di Sardegna Capoterra, Ferrara Simonetta. Iban IT128010154408000003500.”

Grazie di cuore a chi aiuterà Briciola a guarire.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

