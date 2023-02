Sos da Bosa a Radio Zampetta Sarda: "Smarrito Piergianni, aiutatelo"

SOS DA BOSA, SMARRITO PIERGIANNI, LOCALITÀ TURAS.

Si chiama Piergianni è stato smarrito il 3 Febbraio a BOSA Marina, località Turas, lo stiamo cercando è molto importante per la nostra famiglia, soprattutto per mia madre. Ha il microchip, un collare nero, è molto affettuoso. Chiunque lo veda, può cercare di trattenerlo, mi può contattare al numero 3337238574. Ringrazio per la collaborazione.