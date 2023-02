Sos da Assemini a Radio Zampetta Sarda, c'è da salvare una gattina incinta

SOS DA ASSEMINI A RADIO ZAMPETTASARDA, STALLO PER GATTINA GRAVIDA DI 8 MESI CHE TROVA RIFUGIO IN UN BALCONE IN RISTRUTTURAZIONE.

Un vero SOS per una bellissima gattina che ha trovato rifugio in un balcone di un palazzo di Assemini.

Nel balcone la gattina è a rischio perché si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione, si cerca uno stallo per metterla in sicurezza.

Chi ci fa la segnalazione ha altri gatti molto territoriali e la gattina è stata rifiutata.

Ha circa 8 mesi, è a metà della gestazione, si teme per i piccolini che nasceranno.

Qualcuno è disposto a offrire stallo?

Si cerca una volontaria per la cattura.

Info al 3272058071 Luciano.

