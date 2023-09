Sos al largo di Capo Mannu, scortati in porto dalla Guardia costiera

Soccorso in mare Un piccolo cabinato in difficoltà contro il maestrale

L''imbarcazione raggiunta dalla motovedetta al largo di Capo Mannu

Oristano

Un piccolo cabinato in difficoltà contro il maestrale

Una motovedetta della Guardia costiera di Oristano ha soccorso ieri un piccolo cabinato con due persone a bordo, che imbarcava acqua a circa 3 miglia nautiche al largo di Capo Mannu.

L’operazione è scattata intorno alle 16.30, quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso – tramite 1530 – da parte del conduttore di una unità da diporto partita da Carlforte per raggiungere la Costa Smeralda: imbarcava acqua nella zona di poppa e non era in grado di proseguire la navigazione.

Dopo aver raccomandato alle due persone a bordo di indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma in attesa dei soccorsi, la Capitaneria ha fatto uscire la motovedetta CP 893, che ha raggiunto la zona delle operazioni ha rintracciato l’unità in difficoltà.

Dopo una prima verifica sui danni allo scafo, e considerato il peggioramento delle condizioni meteo marine con vento da maestrale, la sala operativa della Guardia costiera ha deciso di far invertire la rotta, per raggiungere il porto turistico di Torre Grande.

L’operazione è terminata intorno alle 20, quando l’unità danneggiata – scortata dalla motovedetta – è arrivata in porto.

Sabato, 9 settembre 2023

