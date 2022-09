A RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DI COPPIA PER 2 MICINI IN PERICOLO DI VITA.

Alverman e Wim sono 2 gattini di quasi 4 mesi, vivono tra i ruderi dello Stadio Sant’ Elia di Cagliari, insieme a un centinaio di gatti.

Mille i pericoli che li circondano, si registrano almeno 2 decessi a settimana per investimento.

Noi speriamo con questo appello di riuscire a trovare una sistemazione sicura e preferibilmente di coppia, perché vivono in simbiosi, sarebbe una crudeltà separarli.

Sono dolcissimi e coccoloni in cerca di continue attenzioni e del contatto umano.

Si cerca adozione responsabile che garantisca una vita lontana dai pericoli della strada.

