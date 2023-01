Sos ad Assemini, smarrito Hendrix: corsa per ritrovare il quattrozampe di 9 anni

SOS AD ASSEMINI, SMARRITO HENDRIX. Avete visto questo cane? Si chiama Hendrix ha 9 anni, non ha collare, ha una macchia bianca sul petto, zoppica e potrebbe avere una ferita perché ha varcato un muro di 2 metri e oltre. Abitiamo nella zona di via Cagliari ( Assemini) in caso di avvistamenti chiamate al 3464070676 potrebbe essere spaventato e allontanarsi ulteriormanente Ultimo avvistamento alle 5:30 del 30/12 via marconi/ via Piave Assemini.

