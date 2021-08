Sos ad Alghero per la sorte di una 66enne: “Chi ha visto Giovanna Cilla?”

Scomparsa da Alghero Giovanna Cilla, cittadina italiana. E’ sparita da via Liguria n. 15 alle ore 11,30 circa di martedì 3 agosto scorso. E’ alta m. 1,64 e ha la corporatura esile, capelli appena tinti color castano chiaro come da foto, occhi castani, occhiali da vista.

Al momento della scomparsa vestiva con jeans chiari e maglietta chiara – ha con se solo le chiavi di casa mentre il portafoglio, documenti e cellulare li ha lasciati in casa. La scomparsa ha capacità cognitive e di parola integre, è in grado di riferire le proprie generalità e le sue condizioni psicofisiche sono normali anche se ultimamente, a causa del dolore per la perdita della sorella avvenuta quattro mesi fa, ha dei momenti in cui si estranea dalla realtà e dei vuoti di memoria.

In caso di avvistamento non bisogna perderla di vista né spaventarla ed avvertire immediatamente le Forze dell’Ordine e soccorso (112 – 113 – 117 e 118) dicendo che vi è regolare denuncia di scomparsa presentata dal marito ai Carabinieri di Alghero in data 4 agosto 2021 e contattare il marito Carente Pietro al n. 347.5029320, il figlio Carlo al n. 349.5868362, il figlio Claudio al n. 340.2921359 e anche l’Associazione PENELOPE SARDEGNA nella persona del Presidente avv. Gianfrancesco Piscitelli al n. 388.6311738 operativo h 24.

