SOS A SELARGIUS:” SMARRITO ZEN, È SOTTO TERAPIA PER GRAVE PATOLOGIA”.

“Si chiama ZEN è sparito da casa da stamattina circa le ore 5, zona San Salvatore a Selargius. Ha meno di un anno, non è castrato e sta facendo una cura per la FIP. Per favore se lo vedete chiamate subito 3287128095 Non si fa avvicinare aiutatemi a riportarlo a casa. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna