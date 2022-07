SANT’ ISIDORO:” DUE CANI ABBANDONATI SOTTO UN ALBERO CERCANO CASA”.

Sono stati abbandonati un mese fa in una strada a Sant’Isidoro, e da allora stanno li ad aspettare che chi li ha abbandonati torni a riprenderli. Stanno sotto un grande albero e tutti i giorni un abitante della via porta loro acqua e cibo. Sono cani adulti, con un sorriso disarmante.

Molto probabilmente sono un maschio e una femmina, docili e non meritano un trattamento simile.

Contattate la redazione di radio zampetta sarda per ulteriori info o inviate un messaggio whatsapp al

348 0941 632

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

L'articolo Sos a Sant’Isidoro: “Due cani abbandonati sotto un albero cercano una casa e una famiglia” proviene da Casteddu On line.