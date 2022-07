Sos a Radio Zampetta Sarda: “Una famiglia per la piccola Sissy”

SOS A CAGLIARI:” UNA FAMIGLIA PER LA PICCOLA SISSY”. L’ appello di Alessandra per trovare una famiglia per la vita, a una gattina di circa 20 giorni:

“Lei é Sissy, ha 20 giorni, è stata trovata nel Quartiere del Sole che vagava con gli occhietti chiuso incollati. É stata portata subito dal veterinario oltre a dare una cura per gli occhietti, ha riscontrato essere una femminuccia sana senza problemi. Chi l’ ha trovata ha già accolto in casa 20 randagini e sono allo stremo.

Si cerca per lei una famiglia con casetta in sicurezza, meritevole di tanto amore!

Info al +39 347 185 7924″

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna