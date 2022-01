Sos a Radio Zampetta Sarda: Tyson è scappato per i fuochi d’artificio, qualcuno l’ha visto?

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER TYSON SCOMPARSO A SAN SPERATE A CAUSA DEI FUOCHI D’ ARTIFICIO.

AIUTIAMOLO A RITORNARE A CASA.

Smarrito Tyson cane di piccola taglia ,pesa 6 kili, color miele un po’ bianco sotto il collo e in 3 zampette, pelo corto, il 30/12 verso le ore 21.15 da San Sperate vicino via Giardini, esattamente dall’angolo tra Via su Nuraghe e Via Sant’Elena. Durante la passeggiata sono stati esplosi dei fuochi d’artificio e lui dalla paura è riuscito a sfilarsi dal collare e ha iniziato a correre come un fulmine tanto da farci perdere immediatamente le tracce…In quel momento indossava un cappottino blu ma non sappiamo se ad oggi lo abbia ancora.Se non dovesse averlo si trova senza nulla in quanto il collare lo ha sfilato..Forse è stato visto poco dopo correre vicino ai semafori in via Risorgimento e in via Nuova..Forse un un avvistamento intorno alle 23.30 in periferia dopo Via Santa Suja nella strada dell’antica fonte zona Santa Barbara..ma nessun avvistamento certo!Dal momento della fuga lo cerchiamo ininterrottamente sia in paese ma anche in periferia ma è come se fosse sparito nel nulla..Potrebbe essere ovunque anche nei paesi limitrofi…Monastir,Villasor,Ussana,Decimomannu….Non lo sappiamo…Forse potrebbe anche averlo in custodia una persona che non utilizza i social e magari non è uscita da casa nei giorni di festa quindi chiediamo di spargere la voce ovunque.Il cane ha il microchip ed è stata segnalata la scomparsa ai Carabinieri di San Sperate già dalla notte della scomparsa e anche alla polizia locale.Tyson è molto timoroso non sappiamo se potreste riuscire ad avvicinarlo ma a questo punto potrebbe anche essere stanco ed affamato quindi più semplice da avvicinare, non morde ed è dolcissimo se doveste avvistarlo cercate di trattenerlo e contattare subito i nostri numeri Simona 347 885 54 58 Willy 388 887 52 67 in qualsiasi momento della giornata.Vi prego di aiutarci perché siamo disperati deve tornare assolutamente a casa!!

