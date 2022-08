L’appello di Tatiana per trovare adozione del cuore a due gattini di poche settimane: “Vorrei chiedere il vostro aiuto! Abbiamo salvato da morte certa due piccoli gattini, abbandonati dopo un temporale, fradici ed appena nati. Siamo riusciti ad alimentarli ed ora hanno circa quattro settimane. Purtroppo fra pochissimi giorni partiremo e non possiamo portarli con noi perché ad attenderci abbiamo cani non abituati a gatti. Speriamo di trovare un’ adozione responsabile, contattate il 3391916872. Tatiana. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

L'articolo Sos a Radio zampetta sarda: “Turisti in partenza dalla Sardegna, chi adotta due micro gattini?” proviene da Casteddu On line.