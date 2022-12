Sos a Radio Zampetta Sarda, smarrito Souk: appello per riportarlo a casa

SOS SMARRITO SOUK A MONTE NAI ZONA BELLAVISTA, COSTA REI.

RICOMPENSA A CHI LO RIPORTA A CASA.

IL NOSTRO ADORATO GATTO “SOUK” (si legge Suk) MANCA DAL 5 NOVEMBRE. SI E’ PERSO IN ZONA BELLAVISTA A MONTE NAI, COSTA REI, DOVE ABITIAMO. HA IL CHIP MA IL COLLARE LO ABBIAMO RITROVATO VICINO CASA. TEMIAMO SIA STATO RUBATO.

SE AVETE INFORMAZIONI CHIAMATE: DANIELA

070 99 1218 / 333 332 9911

OFFRIAMO RICOMPENSA IN DENARO A CHI LO TROVA. GRAZIE!

