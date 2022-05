Sos a Radio Zampetta Sarda: “Sfrattato cerca sistemazione per 10 gatti”

RADIO ZAMPETTA SARDA SOS A QUARTU :” SFRATTATO SI CERCA SISTEMAZIONE PER 10 GATTI ENTRO IL 4 MAGGIO.”

L’appello disperato viene lanciato da una volontaria di Quartu, che ha chiesto aiuto da più di un mese, senza, però, riuscire a trovare una soluzione.

La situazione è drammatica: il 5 maggio un signore di Quartu perderà la casa in cui vive in affitto e i suoi gattini, abituati a vivere lontano dai pericoli, saranno cacciati e si ritroveranno per strada.

L’ appello disperato:

“10 gatti, cresciuti in casa e cortile, Dal 5 maggio non avranno più un posto dove andare, dove mangiare e ripararsi dalle intemperie. Tra loro anche un micio asmatico e una gatta con diversi problemi di salute, che di certo non sopravvivrà in strada”.

Chiede urgentemente aiuto

per trovare stallo o adozione ai poveri gatti, che si ritroveranno da un giorno all’altro senza una casa e senza speranze.

INFO 3475036471

Fonte: Casteddu on line