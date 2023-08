Sos a Radio Zampetta Sarda: serve una trasfusione per Bianchino, gruppo A

SOS TRASFUSIONE PER BIANCHINO, GRUPPO SANGUIGNO A. CONTATTATE LA REDAZIONE DI RADIO ZAMPETTA SARDA AL 348 0941 632 Bianchino è un micio che vive in strada a Pirri, è stato messo in sicurezza dopo essere stato segnalato da una volontaria per un carcinoma circoscritto alle orecchie. Ha una forte anemia, dagli esami fatti è risultato fiv positivo e felv negativo. Bisogna urgentemente fare una trasfusione, contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 se avete un gatto donatore gruppo A, negativo felv e fiv.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

