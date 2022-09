L’appello di una delle volontarie del parco di Terramaini, Alessandra Mariotti per ritrovare Hansel e Gennarino, invitando i frequentatori del parco a contattare le volontarie prima di qualsiasi adozione:

“Da 2 giorni sono stati presi Hansel, maschietto nero a pelo lungo di circa 2 mesi (depositato assieme alla sorella gretel, ora rimasta sola) e Gennarino, bellissimo simil siamesino di circa 3 mesi, quest’ultimo abbandonato al parco solo un mese fa insieme alla mamma e alla sorellina.

Che meccanismo mentale contorto, qualcuno scarica gli animali come se fossero rifiuti (12 abbandoni nel giro di una settimana, tutti gatti piuttosto giovani, alcuni bisognosi ancora di allattamento) altri invece pensano di poter attingere al parco felino presente con la solita prepotenza ed arroganza scegliendo, naturalmente, i gatti più belli e affettuosi.

Evidentemente qualche frequentatore del parco non sa leggere. sono stati posizionati cartelli di tutte le forme e colori, dove si ricorda che non si possono abbandonare e non si possono allontanare i gatti dal loro habitat. nel web è strapieno di annunci dove gatti altrettanto belli e docili cercano casa e sono stati salvati da situazioni oggettivamente pericolose. ma, sempre probabilmente sulla base di questo meccanismo contorto, qualcuno se ne frega e con tutta la prepotenza ed arroganza, invece di aiutare dei gattini e i volontari che li tengono in stallo presso le loro abitazioni incontrando numerose difficoltà, preferiscono prelevare i gatti da una colonia regolarmente censita e seguita, noncuranti di chi tutti i giorni, festivi e feriali, con il caldo torrido o l’allerta meteo garantisce loro la giusta cura e l’alimentazione. per colpa del solito menefreghismo, tanti di noi volontari da oggi dovranno dedicare ore di tempo per la ricerca di un gatto che doveva essere semplicemente lasciato nel suo posto. se volete fare una buona azione e vi piacciono gli animali andate a collaborare nelle colonie feline, coccolateli i gatti ma lasciateli dove sono e, se proprio volete adottare un micio bisognoso aiutate le associazioni di privati che li raccolgono dalla spazzatura e che cercando adottanti. non vi siete degnati di lasciare nemmeno un biglietto, ciò è indice di intenzioni poco trasparenti e di vigliacchieria. al solito, complimenti.

Per qualsiasi segnalazione contattate il 3408991912

