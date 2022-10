RUBANO LA PAGINA FB, USANDO I DATI DI SONIA CASULA;” NON POSSO PIÙ AIUTARE I TANTI MICI BISOGNOSI”.

In redazione abbiamo ricevuto l’ appello accorato di Sonia Casula, influencer diventata famosa per la storia di Miccia Divina, la micia con 2 C, salvata da un cappio al collo.

Sonia ha creato nella sua pagina Facebook dei video, molto apprezzati dal pubblico di qualsiasi età per le simpatiche avventure della “Banda dei Monelli ” e quella “Dei Vagabondi”, tutti gatti salvati da situazioni al limite.

Purtroppo degli hacker pakistani si sono impossessati della sua pagina e nonostante le segnalazioni e le denunce non è riuscita a riprenderla in possesso, pagina che le è costato un lavoro di ben 5 anni.

Attraverso Facebook molte persone affezionate ai tanti mici bisognosi di aiuto, Sonia riceveva tramite la lista dei desideri Amazon delle donazioni.

Potete continuare ad aiutare la Banda dei Monelli e la Banda dei Vagabondi al seguente link

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/1PKO6LXFOZAG5?ref_=wl_share

Seguono le parole di Sonia:

“Sono Sonia Casula, conosciuta per la storia di Miccia Divina, su facebook ho creato nel 2017 una pagina dove pubblico le avventure delle bande dei miei animali. La pagina con gli anni è cresciuta arrivando a 15000 followers, le persone potevano aiutarmi inviando cibo e comunicando tramite Messenger. Ma ahimé a luglio per la mia ingenuità, sono riusciti ad hackerare la mia pagina e Messenger. Da ieri non posso più accedere alla mia pagina, degli stranieri se ne sono impossessati, ho denunciato a luglio l’accaduto a Facebook, c’è una procedura aperta ma ad oggi non hanno fatto nulla. Queste persone stanno usando la mia immagine, i miei dati, i miei video guadagnando con le visualizzazioni, ho bisogno del vostro aiuto segnalate il più possibile . Non posso più avere aiuti per i miei animali aiutatemi, a riprendere possesso della mia pagina che mi è costata anni di lavoro.

Ecco il link della pagina che mi hanno sottratto con l’ inganno

https://www.facebook.com/soniacasulamuravera

L'articolo Sos a Radio Zampetta Sarda, rubata la pagina Fb: "Non posso più aiutare i mici bisognosi" proviene da Casteddu On line.