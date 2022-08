Smarrita Vaniglia, venerdì da via Palestrina vicino all’angolo di via Petrarca a Quartu Sant’Elena.

È una micia molto docile di circa 8 anni, sterilizzata con una macchia uniforme color beige in una delle zampette anteriori.

Per qualsiasi avvistamento restate in sua compagnia e contattate il

tel 3336808761 Sandra.

Vi suggeriamo di estendere le segnalazioni da qualsiasi città, perché abbiamo avuto spostamenti anche di 40 km, sicuramente trasportate da macchine anche nei mesi estivi.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".

