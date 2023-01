Sos a Radio Zampetta Sarda, qualcuno riconosce questo cagnetto?

SOS PER UÑ CAGNETTO RECUPERATO TRA SELARGIUS E QUARTUCCIU.

QUALCUNO LO STA CERCANDO?

È stato recuperato un cagnetto tra Selargius e a Quartucciu, maschio, tre kg e mezzo e senza chip. Ha un anno e mezzo, molto buono e dolcissimo.

Si cerca proprietario o in termini di legge si procederà con una adozione del cuore.

Info al +39 324 600 3585

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok "Radio Zampetta Sarda".

