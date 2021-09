SOS a Radio Zampetta sarda: “Polpetta è scomparsa a Quartu, aiutiamola a tornare a casa”

Polpetta è una giovane gattina di un anno e mezzo, sterilizzata con l’ orecchio spuntato.

È scomparsa da Via Eleonora d’ Arborea il 20 settembre tra le 4.45 e le 8, se qualcuno dovesse vederla è pregato gentilmente di trattenere la gattina e di chiamare urgentemente il +39 338 220 6873.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e Radio Zampetta Sarda.