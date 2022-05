SOS A RADIO ZAMPETTA PER SALVARE UN GATTO IN GRAVI CONDIZIONI A QUARTU.

Vi ricordate di lui? Avevamo chiesto aiuto lo scorso autunno appena era arrivato, ben tenuto (come potete vedere dalla prima foto) e sicuramente smarrito anche se nessuno l’ha reclamato. Nella seconda foto potete vedere come è ora dopo nemmeno sei mesi di vita di strada: completamente infestato dalla rogna, sanguinante e pieno di graffi in quanto costantemente aggredito dagli altri gatti, dimagrito notevolmente. Non siamo riuscite a fare foto migliori perché è sempre impaurito e nascosto, terrorizzato. Noi non sappiamo come fare per aiutarlo perché finché è in strada non sempre si presenta per eventuali terapie e non abbiamo stallo ne fondi per poterlo curare a dovere. Il gatto è buono e dolce e se continua così a breve MORIRÀ, si morirà, perché nessuno lo aiuta. È giusto questo? Non dovrebbe ogni essere vivente avere diritto a una vita decorosa? Vi chiediamo AIUTO in ginocchio e col cuore in mano: servono aiuti economici per visita e terapie e uno stallo per poterlo curare e rimettere in sesto. Per favore, non passate oltre questa richiesta di aiuto. GRAZIE*

Per chi volesse fare una donazione a nome di Sara Floris

https://www.paypal.me/saraafloris

La redazione si impegna a fornire gli aggiornamenti, grazie a chi ci darà una mano.

