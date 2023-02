Sos a Radio Zampetta Sarda per Romeo: "Scappato da 8 mesi, non perdiamo la speranza"

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, SMARRITO ROMEO A USSANA DA 8 MESI. LA SPERANZA È L’ ULTIMA A MORIRE, AIUTATE CONDIVIDENDO. Lui è Romeo, un bel micio castrato di 3 anni, è scappato da Ussana vicino alla chiesa di San Saturnino la scorsa estate. Romeo era in stallo, si puo ‘ essere allontanato nei paesi vicino tramite la campagna, tipo Monastir. È biondo in viso e bianco nel corpo, pelo lungo, è stato anche testato, dal carattere un po’ diffidente. Possibile che nessuno lo abbia visto? Si chiede alle gattare, a chiunque porti cibo ai gatti di strada, o a chi ha giardino. È un bel gatto che non passa inosservato, vi chiediamo di condividere il più possibile. Se qualcuno lo ha adottato ne siamo felici, però fatecelo sapere. Qualsiasi segnalazione è importante per info chiamare in numero 3383802454

