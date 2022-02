Sos a Radio Zampetta Sarda per ritrovare Lala e Balù

S.O.S A RADIO ZAMPETTA SARDA PER 2 SIMIL MAREMMANI, SCOMPARSI DA DUE MESI DALLA ZONA INDUSTRIALE DI MACCHIAREDDU.

Lala e Balu’ sono spariti da circa due mesi dalla zona industriale di Macchiareddu.

Punto di riferimento il capannone sotto sequestro fianco Toyota carrelli.

Sesta strada.

LALA è una meticcia adulta simil maremmano bianca sterilizzata.

BALU’ è un meticcio di circa 3 anni simil maremmano bianco, castrato.

INDOLE BUONA.

Vi prego di CONDIVIDETE il più possibile affinché questa disperata ricerca arrivi a più persone possibili, soprattutto a chi lavora nei rifugi e canili della zona.

E’ PREVISTA UNA BUONA RICOMPENSA PER CHI CI AIUTERÀ A TROVARLI E SALVARLI DAL LORO DESTINO.

Per maggiori info 3922988807

