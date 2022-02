Sos a Radio Zampetta Sarda per la scomparsa di Miele a Quartu

SOS A RADIO ZAMPETTA, PER LA SCOMPARSA DI MIELE.

CONDIVIDIAMO PER RIPORTARLO A CASA.

L’ appello di Giada per la scomparsa del suo Miele:

“Lui è Miele, ha circa 1 anno e mezzo, castrato. Manca da casa da domenica 22 febbraio, pomeriggio/sera da Quartu, Zona Scalpellino (via dell’Autonimia) o 125 (la nostra casa costeggia questa strada)

Contatti: 3202974715 3247758126″

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove