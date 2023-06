Sos a Radio Zampetta Sarda per due gattini di strada che necessitano di cure urgenti

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA: ” GATTINI DI 2 MESI A QUARTU CHE NECESSITANO DI CURE, SALVIAMOLI DALLA STRADA.

SI CERCA STALLO!”

È giunta a radio zampetta sarda una segnalazione per dei gattini di circa 2 mesi che vivono abbandonati a loro stessi.

Uno in particolare ha necessità di cure urgenti per un occhietto ormai perso e sanguinante, un altro con la rinotracheite, oltre a essere pieni di pulci e a correre in mezzo alla strada.

Avranno vita breve e di questo ci dispiaciamo in quanto impotenti nel dare un aiuto concreto per le troppe emergenze.

Tentiamo con questo appello che qualcuno o qualche associazione intervenga per soccorrerli.

Info redazione radio zampetta sarda al 348 0941 632

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram

Fonte: Casteddu on line