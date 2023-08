Sos a Radio Zampetta Sarda per Arturo e Ginevra, cercano casa assieme

APPELLO A RADIO ZAMPETTA SARDA PER ARTURO E GINEVRA:” CERCANO CASETTA, CHI LI ADOTTA INSIEME?” Arturo e Ginevra sono 2 micro micini bellissimi, vittime di abbandono. Recuperati 3 settimana fa in una colonia di Cagliari, sono stati salvati dai volontari e curati. È arrivato il momento di trovare una bellissima adozione, con la speranza di non separarli, in queste settimane si sono fatti forza l’ uno con l’ altra, hanno creato una complicità che intenerisce i cuori più duri. Si trovano a Cagliari, il nero è Arturo mentre la grigina è Ginevra, segni particolari dolcissimi e legatissimi. Si ricerca adozione responsabile, vita in sicurezza e accettati come membri della famiglia, favorevoli alla sterilizzazione e a una breve conoscenza pre adozione. Info al +39 338 849 1315

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Fonte: Casteddu on line