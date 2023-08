Sos a Radio Zampetta Sarda per 6 gattini abbandonati in mezzo alla strada ad Assemini

SOS AD ASSEMINI, ABBANDONATI MICRO MICINI PER LA STRADA. SU CERCANO ADOZIONI DEL CUORE. È appena arrivata in redazione di radio zampetta sarda, la segnalazione per 6 micro gattini abbandonati in mezzo alla strada ad Assemini. Di 6 al momento ce ne sono 5, evitiamo che vengano investiti, la situazione è critica e le associazioni contattate non hanno la possibilità di intervenire. Contattate il 3272058071

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok "Radio Zampetta Sarda".

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

Fonte: Casteddu on line