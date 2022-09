Sos a Radio Zampetta Sarda: padrona ricoverata, 3 mici cercano adozione

PADRONA RICOVERATA IN UNA STRUTTURA, 3 MICI CERCANO ADOZIONE RESPONSABILE.

Sono quelle storie che ci toccano dal profondo del cuore, quando per motivi di salute dei proprietari i poveri pelosetti si ritrovano a dover fare i conti con una triste e cruda realtà: “dove metterli”.

Ci piange il cuore separarli, ma per una buona e responsabile adozione si valutano anche richieste di adozione singole.

Segue una descrizione dei 3 mici:

Miele (miele)10 mesi maschio castrato .docile

Minny(nera) 13 anni femmina sterilizzata dolcissima

Pablo 7 anni maschio castrato timido ma affettuoso.

Info al +39 346 577 0260

