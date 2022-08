Sos a Radio Zampetta Sarda: Nanuk è scomparso, aiutiamolo a ritornare a casa

SOS PER LA SCOMPARSA DI NANUK.

SI CERCANO PROFESSIONISTI ESPERTI NELLA RICERCA.

Nanuk è sparito il 15 di agosto nel Comune di Sedini, parco eolico in zona Littigheddu, nelle vicinanze del bosco. Ha il microchip. Tutte le ricerche fino ad ora effettuate in quella zona e paesi limitrofi non hanno dato nessun esito. La signora Gabriella è molto triste, è il suo fedele compagno di vita.

Chiediamo anche se siete a conoscenza di qualche associazione che può offrire un aiuto proprio nella ricerca fisica del cane, essendo una zona boschiva molto vasta ed impervia. Magari persone esperte che sappiano capirne le tracce e gli spostamenti. Si offre lauta ricompensa. Grazie mille

Nanuk è un meticcio nero con calzini e petto bianchi. Pelo 5 cm, peso 20kg.

Collare in acciaio con incisi nome Nanuk e cellulare 329 4574320 /

346 768 6933

Di indole buona ma non si fa avvicinare.

