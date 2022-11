Sos a Radio Zampetta Sarda, l’appello di Valentina per 4 gattini orfani

L’ appello di Valentina giunge a radio zampetta sarda per 4 gattini di circa 2 mesi e mezzo rimasti orfani, purtroppo la loro mammina è stata investita. Valentina li ha cresciuti nel giardino di casa sua, zona San Michele ma adesso i cuccioli iniziano ad andare in giro e sono esposti a mille pericoli, quelli delle macchine e dei cani in particolar modo, oltre a non essere graditi da alcuni vicini. Sono delle creaturina senza colpe, abituati al calore umano, ricevono e ricambiano amore e fusa no stop, sono 3 maschi e una femminuccia, tutti dolcissimi. Vi presentiamo la femminuccia, una calico dal pelo semi lungo. Solo adozioni responsabili, info al 3492759411 Coraggio doniamo una vita differente da quella del randagio, regaliamoli una vera casa. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”. Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove #canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove