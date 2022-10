Sos a Radio Zampetta Sarda: Jack, a un passo dalla soppressione, cerca una vera famiglia

A RADIO ZAMPETTA SARDA, JACK A UN PASSO DALLA SOPPRESSIONE, ADESSO CERCA UNA VERA FAMIGLIA PER LA VITA.

ANCHE STALLO URGENTE

Lo abbiamo portato via dalla sua brutta situazione, il padrone minacciava di sopprimerlo perché ha gli arti posteriori che ogni tanto cedono.

UN MESE FA AVEVAMO ACCOLTO IL SUO APPELLO PER SALVARLO , METTENDOCI A DISPOSIZIONE PER LE SPESE .

MA IL SUO PADRONE NON LO VOLEVA PIU NEANCHE IN CASA E HA MINACCIATO DI SOPPRIMERLO PER COSTRINGERCI A PRENDERLO

ORA NON ABBIAMO TROVATO UNA SISTEMAZIONE E NON SAPPIAMO CHE FARE !!!.

AIUTATECI!

Dagli esami si è riscontrato che il suo potrebbe essere solo un problema temporaneo, basta praticargli la fisioterapia.

Purtroppo LE PROPOSTE DI STALLO SONO ANDATE MALE, SI SONO TIRATI INDIETRO PERCHE HANNO ALTRI CANI E NON POTREBBERO DEDICARGLI IL TEMPO CHE OCCORRE .

Cerchiamo urgentemente qualcuno che lo possa tenere.

Ha bisogno di amore e coccole, e di fisioterapia per rimettersi in piedi.

Ha solo tre anni , è un maschio giovane e buono,

Adottabile in Sardegna e nord Italia, previo questionario e controllo preaffido.

Per info contattateci con messaggio wathsapp al nm di tel.3200965676.

NON VA D’ ACCORDO CON CANI E GATTI

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove #canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove