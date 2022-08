MARACALAGONIS:” PASTORE MUORE, EREDE VENDE GREGGE E ABBANDONA IL CANE.

CERCASI ADOZIONE URGENTE!

Dopo aver servito con dedizione e estrema fedeltà il suo padrone e il controllo del gregge, si ritrova abbandonato nelle campagne di Maracalagonis, alla morte del pastore.

Il cane non ha più un punto di riferimento, abbandonato a se stesso.

È bellissimo, dal carattere docilissimo, merita l’ amore di una famiglia.

Al momento ci si accontenta anche di uno stallo pur di toglierlo dalla campagna, dove il caldo di questa estate rovente potrebbe causare conseguenze gravi alla sua salute.

